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НовостиПроисшествия2 июля 2023 8:47

В Волгоградской области 15-летний мотоциклист сбил двух подростков

Пострадавшие находятся в больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ДТП произошло на Центральной улице

ДТП произошло на Центральной улице

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пятнадцатилетний молодой человек сбил двух подростков. Авария произошла в Октябрьском районе Волгоградской области вечером 1 июля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Примерно около 21.48 несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer ехал по улице Центральной в Октябрьском районе. Молодой человек наехал на 13-летнюю и 17-летнего пешеходов.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков и они были доставлены в больницу.