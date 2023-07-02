В Волгоградской области 15-летний мотоциклист сбил двух подростков

ДТП произошло на Центральной улице Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пятнадцатилетний молодой человек сбил двух подростков. Авария произошла в Октябрьском районе Волгоградской области вечером 1 июля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Примерно около 21.48 несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer ехал по улице Центральной в Октябрьском районе. Молодой человек наехал на 13-летнюю и 17-летнего пешеходов.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков и они были доставлены в больницу.