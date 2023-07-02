Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 6:35

В Волгоградской области назвали места массового отлова собак

Соответствующий документ появился на сайте комитета ветеринарии
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Некоммерческие организации получат средства на отлов и вакцинацию собак

Некоммерческие организации получат средства на отлов и вакцинацию собак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области названы районы, в которых должны отловить не менее 500 бездомных собак. Среди них Городищенский, Светлоярский, Ленинский и Палласовский районы, а также город Камышин. Приказ, в котором указаны эти данные, был опубликован на сайте регионального комитета ветеринарии.

В документе указано, что некоммерческие организации, выигравшие в конкурсе гранты, получат выплаты из областного бюджета на отлов и стерилизацию животных. До 28 июня комитет принимал заявки на конкурс для получения субсидии. Победителем объявят ту организацию, которая наберет больше всего баллов от специальной комиссии, однако точные критерии оценки пока неизвестны.

Результаты конкурса станут известны до 17 августа.