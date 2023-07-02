В Волгоградской области назвали места массового отлова собак

Некоммерческие организации получат средства на отлов и вакцинацию собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области названы районы, в которых должны отловить не менее 500 бездомных собак. Среди них Городищенский, Светлоярский, Ленинский и Палласовский районы, а также город Камышин. Приказ, в котором указаны эти данные, был опубликован на сайте регионального комитета ветеринарии.

В документе указано, что некоммерческие организации, выигравшие в конкурсе гранты, получат выплаты из областного бюджета на отлов и стерилизацию животных. До 28 июня комитет принимал заявки на конкурс для получения субсидии. Победителем объявят ту организацию, которая наберет больше всего баллов от специальной комиссии, однако точные критерии оценки пока неизвестны.

Результаты конкурса станут известны до 17 августа.