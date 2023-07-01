В Волгоградской области провели вечер алых парусов

Кадр с видео vk.com/visitdubovka

Накануне, 30 июня, в Волгограде и области состоялись мероприятия в честь выпускных. В Дубовке праздник окончания школы отметили по-особенному. Вечером в пятницу по Волге прошла яхта с алыми парусами, сообщает сайт volgograd.kp.ru. С набережной за ярким судном наблюдали выпускники, а также их родители и учителя.

В Дубовке уже не первый год в честь выпускного проводят акцию «Алые паруса на Волге». Мероприятие хоть и не такое масштабное, как в Санкт-Петербурге, но вызывает интерес у местных жителей. Накануне для уже бывших школьников еще прошла дискотека с салютом, а для гостей города гиды организовали экскурсию.