В Волгоградской области не прекращается борьба с саранчой

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области удалось избежать нашествия саранчи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном филиале «Россельхозцентра», были локализованы все крупные очаги распространения насекомых. Этого удалось добиться благодаря обработке от саранчи более 6 тысяч гектаров.

Территорию от вредителей обрабатывали как при помощи наземной техники, так и малой авиации. Специалисты подчеркивают, что оставшаяся саранча не представляет угрозы для полей с будущим урожаем.

- В целом по региону площадь очагов составляет менее 0,08% от всего объема земель сельхозназначения в регионе, - отметили в волгоградском филиале «Россельхозцентра».

Отметим, в июне из-за борьбы с саранчой в шести районах Волгоградской области был введен режим повышенной готовности.