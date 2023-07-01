Гидрометцентр дал неблагоприятный прогноз погоды на 3 дня в Волгоградской области

В ближайшие сутки ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Волгоградской области остается неустойчивой, преподнося неприятные сюрпризы жителям. Гидрометцентр России предупредил о четырех опасных метеоявлениях в регионе с 1 по 3 июля. Сильный ветер, засуха, гроза и пожарная опасность ожидаются в ближайшие дни.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, до 15.00 3 июля ожидается почвенная засуха под озимыми культурами в северо-восточных районах области. До 11.00 понедельника местами прогнозируются гроза и сильный западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. В южных районах до 3 июля сохранится высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.

Температура воздуха по области в ночь на 2 июля составит +12...+17º, днем +22...+27º, местами +27...+32º. В Волгограде ночью +15...+17º, днем +29...+31º.