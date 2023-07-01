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НовостиОбщество1 июля 2023 9:46

В микрорайоне Жилгородок Волгограда перестали ходить трамваи

4 маршрута электротранспорта сократили из-за замены трубопровода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Временно сократили 4 маршрута трамваев

Временно сократили 4 маршрута трамваев

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 30 июня в Дзержинском районе сократили 4 маршрута трамваев. Они перестали заходить в Жилгородок из-за замены трубопровода. На западе города ремонтные работы проводят концессии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, с 21.00 30 июня до 6.00 9 июля трамваи перестали ходить от остановки «Улица Хорошева» до Жилгородка. Маршруты №5, 7, 10 и 12 доходят до резервного разворотного кольца на Хорошева. На месте работ коммунальщиков демонтируются трамвайные пути. Из-за остановки трамваев с 3 июля с 7.00 до 19.00 будет ходить бесплатный автобус №65к «Улица Хорошева - Жилгородок».

Кроме того, из-за замены труб был закрыт проезд для автомобилей по улице Землячки от проспекта Жукова до бульвара 30-летия Победы.

На улице Землячки «Концессии теплоснабжения» начали замену трубопровода длиной 180 метров.