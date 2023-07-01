В Волгоградской области заметили рост зарплат

Среднемесячная зарплата в регионе по итогам 2022 года составила 44,2 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области подсчитали среднемесячную заработную плату по итогам 2022 года. Оказалось, что по сравнению с 2021-м она увеличилась на 13,4%. Среднемесячная зарплата в регионе составила 44 242 рубля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградстате.

А реальная зарплата волгоградцев за год увеличилась на немного – на 0,5%. Отмечается, что в 2022 году больше всего заработки выросли у работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, - в 1,6 раза превышает средний показатель по региону. В финансовых и страховых компаниях – в 1,4 раза, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,3 раза.