В зооцентре «Дино» под Волгоградом закончилась еда для животных

Львы Эрон и Симба могут начать голодать. ФОТО: зооцентр "Дино"

В критической ситуации оказались работники зооцентра «Дино», который находится в Среднеахтубинской пойме под Волгоградом. В приюте закончилась еда для их питомцев, которых здесь десятки. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на представителей зооцентр.

- Приют существует на добровольные пожертвования и вся наша работа осуществляется только благодаря помощи неравнодушных, - заявили в зооцентре «Дино». - Вот уже третий день холодильник пустой и выход мы не нашли, а кредит директору не дают.

Волонтеры признались, что зачастую приют держался на плаву благодаря фермерам, предпринимателям или продуктовым сетям, которые жертвовали животным и мы были на плаву. Теперь же они просят о помощи всех неравнодушных и готовы принять любую еду, будь то курица, говядина или сухой корм. Также зоозащитников можно поддержать финансово по карте СБ 89023888182 (Анжела Викторовна М.)

Напомним, что в зооцентре «Дино» находятся не только беспризорные собаки, но и дикие животные. Так, здесь свой дом обрели львята, мартышка и пума, которых изъяли у нелегальных перевозчиков. Здесь также живет огромное семейство лис.