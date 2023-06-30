В Волгоградской области после ДТП Volkswagen с «Запорожцем» скончался 9-летний мальчик

Состояние ребенка не позволяло перевезти его в больницу Волгограда Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области не удалось спасти 9-летнего мальчика, который пострадал неделю назад в ДТП в Камышинском районе. Вечером 23 июня на 516 километре трассы «Саратов – Сызрань - Волгоград» лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и «Запорожец».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, мальчик был госпитализирован в Камышинскую центральную городскую больницу. Он был в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, которое не позволяло его доставить в медучреждение Волгограда.

- Ребенок скончался в реанимации от последствий полученных травм, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Авария произошла в прошлую пятницу в 20.40. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 61-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ЗАЗ», которой управлял 70-летний пенсионер.

На месте скончалась 72-летняя пассажирка «Запорожца», его водителя и 9-летнего пассажира госпитализировали. 70-летний мужчина находился в реанимации. Сейчас его перевели в травматологическое отделение, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.