Регоператор напоминает жителям, что ветки – не ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» отмечает, что в некоторых региональных средствах массовой информации (СМИ) продолжают выходить публикации о жалобах жителей Волгоградского региона на захламление контейнерных площадок. Зачастую оказывается, что речь идет о захламлении территории около контейнерных площадок отходами, не относящимися к ТКО: ветками, спилами деревьев и кустарников, старыми шинами, строительным мусором. То есть в публикациях описана ситуация недобросовестного действия лиц или организаций, осуществивших сброс таких отходов на контейнерную площадку или в непосредственной близости от нее.

В связи с этим региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым в очередной раз напомнить: ветки, автомобильные шины, строительные отходы – не ТКО, а их вывоз и уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории не входит в обязанности регионального оператора по обращению с ТКО.

В рамках своих полномочий «Ситиматик-Волгоград» обеспечивает сбор, транспортирование, обработку исключительно ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Растительные отходы, которые образуются при уходе за кустарниковыми насаждениям, не учитываются при проведении замеров в целях определения нормативов накопления ТКО

Мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора именно ТКО - только такой мусор может быть помещен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не распространяется на сбор и вывоз веток, обрези, спилов деревьев и кустарников, строительного мусора, старых автопокрышек. Главное правило в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует, это может быть управляющая компания, районная администрация или граждане. Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в управляющую компанию, либо администрацию города (района), если реакции не последовало, можно обратиться в контрольно-надзорные органы (Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, прокуратура) для установления ответственных за выброс указанных отходов.

Сообщить обо всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок можно, например, оставив обращение в разделе «Общественный контроль».

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