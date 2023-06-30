В ходе спецоперации погиб Александр Мишенин из Волгоградской области

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине сержантом Александром Мишениным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, похороны пройдут в городе Камышин, где проживал доброволец.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Мишенина искренние соболезнования, - выразили сочувствие земляки погибшего бойца.

Добавим, что прощание состоится с отдачей всех воинский почестей.

Редакция «КП-Волгограда» выражает слова соболезнования родственникам Александра Мишенина.