Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 июня 2023 12:46

В ходе спецоперации погиб Александр Мишенин из Волгоградской области

Защитника похоронят в Камышинском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине сержантом Александром Мишениным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, похороны пройдут в городе Камышин, где проживал доброволец.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Мишенина искренние соболезнования, - выразили сочувствие земляки погибшего бойца.

Добавим, что прощание состоится с отдачей всех воинский почестей.

Редакция «КП-Волгограда» выражает слова соболезнования родственникам Александра Мишенина.