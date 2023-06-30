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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:36

Главу Краснослободска оштрафовали за нарушение сроков оказания услуг

Из-за медлительных работников Николю Семилетову придется выплатить 7 тысяч рублей
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Решение суда уже вступило в силу

Решение суда уже вступило в силу

Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области глава города Краснослободска оштрафовали из-за медлительных работников. Николаю Семилетову придется заплатить 7 тысяч рублей факты нарушения сроков оказания муниципальных услуг в сфере землепользования. Об этом сайтe volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Районная прокуратура провела проверка соблюдения требований законодательства при оказании гражданам муниципальных услуг в сфере землепользования и обнаружила, что администрация города нарушала сроки.

По итогам надзорной проверки было возбуждено административное правонарушение, вследствие которого Николаю Семилетову пришлось выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.