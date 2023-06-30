68-летний волгоградец из-за вражды сжег чужой дом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Суровикинском районе Волгоградской области днем 28 июня полностью сгорел частный дом. Он принадлежал 36-летнму мужчине. Полицейские выяснили, что пожар случился после умышленного поджога. И поджигатель был найден. Им оказался 68-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный сознался в поджоге, рассказав, что сделал это из-за враждебных отношений с владельцем дома. Он шел мимо строения, подложил к стене газету, которую зажег при помощи спичек. Дом сгорел целиком.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», а также избрании меры пресечения, - отметили в региональной полиции.

Поджигателю грозит до пяти лет колонии.