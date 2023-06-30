В Волгограде банде похитителей дали 16,5 лет на троих

Суд принял решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский областной суд приговорил трех мужчин к 16,5 годам тюрьмы за похищение мужчины из-за 2,7 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, преступление произошло в декабре 2022 года. Честнов, Сугатов и Малахов лишили свободы Цапа, который ранее обманом получил от одного из фигурантов крупную сумму денег. Возвращать долг он не собирался, что и стало причиной для криминальных разборок.

Честнов нашел сообщников, которые похитили Цапа и должны были заставить его написать долговые расписки. План они реализовали, но попались. Помимо этого, Честнова также осудили за применение насилия в отношении представителя власти.

Честнову дали 6 лет колонии строгого режима, Малахову смягчили приговор до 5 лет 2 месяцев тюрьмы, Сугатову - 5 лет 3 месяца тюрьмы. Приговор вступил в силу.