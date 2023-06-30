19-летняя волгоградка похитила у пенсионеров для телефонных аферистов 1,2 млн рублей

При себе у девушки оказалось 400 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде задержали 19-летнюю девушку, которая, по мнению полиции, похитила для телефонных аферистов почти 1,2 миллионов рублей у пяти пенсионеров. Волгоградка выполняла роль курьера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Аферисты действовали по известной мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись правоохранителями и сообщали, что их родные якобы стали виновниками аварии. Мошенники убеждали, что если отдать немаленькую сумму, то родных отпустят без последствий. После согласия жертв, они отправляли к ним свою пособницу.

У задержанной девушки при себе находилось 400 тысяч рублей, которые она забрала у обманутой бабушки и не успела перевезти аферистам. Пособница заключена под домашний арест, на нее возбуждено несколько уголовных дел.