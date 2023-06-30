Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 22 июля

Леса под запретом из-за опасности пожаров. Фото: облкомприроды

В Волгоградской области до 22 июля 2023 года продлили ограничения на посещение и въезд в леса из-за высокой опасности возникновения пожаров. Соответствующее постановление опубликовало облкомприроды, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Ездить в лес в Волгоградской области запрещено на территориях 22 лесничеств региона. Где-то полностью, где-то частично. В любом случае разводить огонь ни в открытом виде, ни в мангале, нельзя нигде.

О том, что на той или иной территории введены ограничения на посещения лесов, волгоградцев и туристов предупредят аншлаги, которые должны быть установлены на въезде. На дорогах также должны быть шлагбаумы и системы КПП.

После 22 июля ограничения будут продлять до тех пор, пока не минует угроза пожаров. Обычно снимают запреты только осенью.