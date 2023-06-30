В Волжском молодой мужчина убил соперника и угнал его машину

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи передали уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Волжского, обвиняемого в жестокой расправе над знакомым, в суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчине грозит срок по двум статьям - убийство и угон машины. Преступление произошло в ноябре прошлого года в кооперативном поселке Краснооктябрьском. Волжанин приехал в гости к знакомым.

- В процессе застолья 61-летний мужчина обвинил фигуранта в том, что тот за его спиной состоит в отношениях с его девушкой. Указанные обвинения стали поводом для драки, в ходе которой злоумышленник, схватив нож, нанес своему оппоненту не менее пяти ударов в область шеи, - уточнили в следкоме.

В итоге потерпевший умер на месте происшествия от полученных травм. Но фигурант не собирался сдаваться - он угнал припаркованный рядом автомобиль, затем попал на нем в ДТП. Мужчина находится под стражей в ожидании приговора.