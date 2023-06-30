В Волгоградской области обустроили 78 зеленых стоянок в природных парках

Отдохнуть можно на зеленых стоянках в разных уголках области. Фото: Юлия Данильченко

К началу июля 2023 года в природных парках Волгоградской области обустроили 78 зеленых стоянок и смотровых площадок для туристов и отдыхающих. Вскоре появится и 79-е место для цивилизованного летнего досуга. Место массового отдыха «Шолоховская коса» с мангалами, беседками, лавочками и парковкой откроется в Нижнехоперском природном парке, сообщили в облкомприроды.

- Здесь установят беседки, лавочки, сделают парковку и мангальную зону. В «Нижнехопёрском» будут действовать уже шесть таких площадок для семейного досуга и отдыха, - рассказали в ведомстве.

В природные парки региона можно приехать не только отдохнуть на природе и пожарить шашлык. Гостям предложат сплавы на байдарках, веломаршруты и пешие туры. В летнем сезоне 2023 года для туристов подготовили 58 разноплановых маршрутов.

В 2023-2024 годах Волгоградская область получит федеральный транш на строительство модульных отелей и глэмпингов. Так что мест для отдыха на природе будет больше.