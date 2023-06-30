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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:42

Под Волгоградом 33-летняя женщина на Mercedes сбила семилетнего мальчика

ДТП произошло накануне в Волжском
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Женщина не заметила перебегавшего дорогу ребенка

Женщина не заметила перебегавшего дорогу ребенка

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области произошло небольшое ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. 33-летняя женщина на шикарной иномарке не заметила перебегавшего дорогу мальчика. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла накануне, в четверг 29 июня. Около полудня женщина на автомобиле Mercedes С200 ехала по внутриквартальной территории дома № 134 на проспекте Ленина. В один момент она не заметила и наехала на семилетнего ребенка, перебегавшего дорогу.

Мальчика с травмами госпитализировали с места происшествия в больницу.