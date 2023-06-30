В Волгограде началось нашествие кузнечиков в центре

Кузнечики оккупировали улицы в центре Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда началось настоящее нашествие кузнечиков. Второй день крупные и не очень насекомые оккупировали все в округе. Их полно в парках, во дворах, на тротуарах и даже в подъездах. Залетают они и в квартиры. Многие взрослые горожане пугаются безобидных кузнечиков из-за их прыти и прыжков.

- В этом году они почему-то мельче обычного, - признают волгоградцы.

Но это не мешает людям шарахаться и визжать от неожиданности при прыжке очередного кузнечика.