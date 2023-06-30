В Волгограде началось нашествие кузнечиков в центре

Кузнечики оккупировали улицы в центре Волгограда.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В центре Волгограда началось настоящее нашествие кузнечиков. Второй день крупные и не очень насекомые оккупировали все в округе. Их полно в парках, во дворах, на тротуарах и даже в подъездах. Залетают они и в квартиры. Многие взрослые горожане пугаются безобидных кузнечиков из-за их прыти и прыжков.
- В этом году они почему-то мельче обычного, - признают волгоградцы.
Но это не мешает людям шарахаться и визжать от неожиданности при прыжке очередного кузнечика.
Кузнечики всюду.
Фото: Екатерина СИМОХИНА