В Волгограде полицейского осудили на 2 года за разглашение гостайны

Суд вынес приговор. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд вынес приговор 40-летнему сотруднику правоохранительных органов, виновному в получении данных, которые составляют государственную тайну. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, силовика задержали с поличным. У него был доступ к секретной информации, которые он из личных преступных мотивов скопировал на носители и хранил дома. Их и обнаружили сотрудники службы безопасности в результате обыска.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье 283.1 УК РФ. Ему грозит реальный срок. Однако служитель Фемиды счел, что бывший сотрудник правоохранительных органов будет отбывать условное наказание.

- Решением обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы условным сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в региональном УФСБ.