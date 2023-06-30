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НовостиЗдоровье30 июня 2023 7:43

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, какой фрукт замедляет старение

Гранат насыщен огромным количеством витаминов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Один фрукт может заменить сразу несколько по своим полезным качествам

Один фрукт может заменить сразу несколько по своим полезным качествам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты рассказали о полезных свойствах одного фрукта. По их мнению, огромным количеством лечебных качеств обладает гранат. В нем больше всего витаминов C, Р, B6 и В12, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Как показали исследования, в гранате есть ряд противовоспалительных свойств. Этот фрукт положительно влияет на сосуды, сердце, эндокринную систему, а также является мощным природным антиоксидантом, который защищает клетки человека.

Большую пользу принесет и сок из граната. В нем много калия, магния и меди, содержатся природные антиоксиданты – флавоноиды. В одном стакане находится 10% от суточной дозы таких веществ. Благодаря своему общеукрепляющему эффекту сок особенно полезен пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезни или операции.

При этом врачи советуют не увлекаться употреблением граната, его сок следует разбавлять его водой. Продукт противопоказан людям с болезнями кишечника. Кроме того, специалисты советуют обязательно полоскать рот после сока – это поможет сохранить зубную эмаль.