Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, какой фрукт замедляет старение

Один фрукт может заменить сразу несколько по своим полезным качествам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты рассказали о полезных свойствах одного фрукта. По их мнению, огромным количеством лечебных качеств обладает гранат. В нем больше всего витаминов C, Р, B6 и В12, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Как показали исследования, в гранате есть ряд противовоспалительных свойств. Этот фрукт положительно влияет на сосуды, сердце, эндокринную систему, а также является мощным природным антиоксидантом, который защищает клетки человека.

Большую пользу принесет и сок из граната. В нем много калия, магния и меди, содержатся природные антиоксиданты – флавоноиды. В одном стакане находится 10% от суточной дозы таких веществ. Благодаря своему общеукрепляющему эффекту сок особенно полезен пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезни или операции.

При этом врачи советуют не увлекаться употреблением граната, его сок следует разбавлять его водой. Продукт противопоказан людям с болезнями кишечника. Кроме того, специалисты советуют обязательно полоскать рот после сока – это поможет сохранить зубную эмаль.