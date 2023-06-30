В Волгограде жители частного сектора смыли в канализацию котят

Бессердечные волгоградцы утопили котят в унитазе. Фото: КВ

Жуткую находку обнаружили коммунальщики 29 июня при прочистке забившейся канализации в частном секторе Дзержинского района Волгограда. Жители улицы Карла Либкнехта смыли в унитаз маленьких котят, сообщили в компании «Концессий водоснабжения».

- В этом районе и ранее вылавливали части тел куриц, щенят и прочих животных, - отмечают в ресурсоснабжающей компании.

Забивают канализацию и выброшенные в унитаз и смытые в раковину жир, средства гигиены, строительный мусор. Но с утопленным выводком котят коммунальщики столкнулись впервые. Волгоградцев просят сохранять человечность, а мусор выбрасывать в контейнеры, а не в систему водоотведения.