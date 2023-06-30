В Волгоградской области в июле перекроют трассы из-за гонок

Маршрут гонок. Фото: silkwayrally.com

По дорогам и степям Волгоградской области 13 и 14 июля 2023 года пройдет международное ралли «Шелковый путь». На время гонок полицейские будут обеспечивать безопасность у населенных пунктов 13 районов региона, по которым пройдут две скоростные трассы протяженностью 637 километров. Госавтоинспекция будет регулировать и ограничивать движение, отдавая преимущество спортивным автомобилям, сообщили в региональном главке МВД.

- В период проведения гонки будет ограничено движение граждан, автотранспорта и домашних животных на дорогах, примыкающих к спортивной трассе, - рассказали в ведомстве.

Международное ралли «Шелковый путь» стартует 6 июля в Казани и пройдет по 13 регионам страны, среди которых и бездорожье, степи и Арчединско-Донские пески Волгоградской области. В регионе пройдут два этапа гонок Саратов – Волгоград и Волгоград – Липецк. Маршрут проложили вдоль саратовской и московской трассы по территориям Жирновского, Камышинского, Ольховского, Дубовского, Городищенского, Иловлинского, Фроловского, Серафимовичского, Михайловского, Алексеевского, Новоаннинского, Урюпинского и Новониколаевского районов. Полицейские будут обеспечивать порядок и безопасность на всем протяжении пути.