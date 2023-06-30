На трассе под Волгоградом «Лада Приора» на полной скорости врезалась в экскаватор

Водитель легковушки погиб на месте аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде в жестком столкновении «Лады Приоры» и экскаватора на трассе в Городищенском районе погиб 34-летний водитель легковушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 30 июня в 17.00 на 942-м километре трассы Р-22 Каспий. Мужчина за рулем «Лады» ехал со стороны Москвы в направлении областного центра. На полной скорости машина врезалась в едущий впереди грузовой транспорт.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в полиции региона.

Движение на дороге перекрывать не пришлось. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.