В Волгограде 30 июня временно отключат электричество в 3 районах

Энергетики проведут плановые отключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В списке адресов на плановое отключение электричества в пятницу, 30 июня 2023 года окажутся отдельные улицы трех районов Волгограда. В конце рабочей недели энергетики запланировали работы в Тракторозаводском, Дзержинском и Красноармейском районах областного центра, , сообщили в Россети Юг. Жильцам придется почти весь день в жару обходиться без холодильников, кондиционеров и прочих привычных удобств.

В Тракторозаводском районе 30 июня 2023 среди коммунальных страдальцев окажутся жители трех улиц и СТН. С 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул. 62-й Армии, 1а-17а, 19а-35а и ул. Прокофьева, 2а-40а, 1а-47а. С 9.00 до 16.00 света не будет в СНТ Север квартал 7 и на улице Героев Тулы в домах №93/98, 93/910, 93/101в, 35/82, 35/85, 35/86, 35/77, 35/79, 35/21, 35/23, 35/22, 35/24, 35/28, 35/3, 93/3, 93/35, 93/41, 5/1, 5/3, 5/4, 93/57, 93/812, 93/810, 93/8.

В Дзержинском отключения электричества запланированы с 9 до 16 часов на четырех улицах: Кутузовская, 24, 26, 26а, 28-32, Театральная, 17-29, 31/1, 22/1, 24/1, 32/2, 34, 34/1, Октябрьская, 24а, 26-30, 33/2, 35, 35/1, 37/3, 37/1, 41 и Толбухина, 27.

Пять улиц в это же время – с 9.00 до 16.00 останутся без холодильников, сплитов и прочих благ цивилизации в Красноармейском: Караванная, 1-11, Компасная, 1-13, 4-18, Перископская, 17-33, 16б, 28, Староладожская, 1-19, 2-14 и Штурманская, 3-13, 2-12.