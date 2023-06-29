Глава Облстройнадзора Владимир Митрохин уволен в Волгограде

В регионе меняют чиновников. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 29 июля 2023 года, с поста начальника инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области уволен Владимир Митрохин. Это далеко не единственный руководитель, который лишился кресла и занимаемой должности на этой неделе. Пока чиновника временно заменит его прежний заместитель, сообщили в администрации региона.

- Временно осуществляющим полномочия руководителя Облстройнадзора назначен заместитель руководителя инспекции Роман Касьянов, - рассказали в пресс-службе.

Второй день подряд в администрации Волгоградской области кадровые перестановки. Лихорадит не только строительное направление. Накануне покинула свой пост председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК покинула Наталья Стрельцова. О причинах увольнения публично решили не объявлять.