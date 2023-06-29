Самолеты будут чаще летать из Волгограда в Екатеринбург

Из волгоградского аэропорта самолеты в Екатеринбург будут летать 2 раза в неделю Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из Волгограда в Екатеринбург увеличится число авиарейсов. С 11 июля они будут выполняться 2 раза в неделю. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, авиакомпания NordStar открывает дополнительную частоту.

Рейсы между Волгоградом и Екатеринбургом с 11 июля будут выполняться по вторникам и пятницам. Ранее самолеты между городами летали только по четвергам. Рейсы выполняются на Boeing 737-800. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 5 645 рублей.

Напомним, накануне стало известно, что авиакомпания «Россия» увеличила число рейсов из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург.