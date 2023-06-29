В Волгограде на видео попал загоревшийся на Второй продольной КамАЗ

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 29 июня в Волгограде загорелась бетономешалка «КамАЗ». Происшествие случилось на Второй продольной в Советском районе. Вспыхнувшая на ходу машина попала на видео.

На кадрах видно, как «КамАЗ» пытался остановиться на правой полосе, вдруг под машиной возник огонь. Пламя стало быстро распространяться по кузову, а дымом заволокло всю проезжую часть.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило в 15.34. Прибывшие пожарные 4-й части оперативно потушили огонь, горение было ликвидировано в 15.43.

На место пожара выезжал экипаж Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что никто не пострадал.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям особенно внимательно следить за техническим состоянием своих автомобилей в жару, - отметили в региональной полиции.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Пока сгоревшая машина стоит на дороге, на Второй продольной перед аграрным университетом со стороны Ворошиловского района и по улице Казахской образовались пробки.