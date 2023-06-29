В центре Волгограда у Сурского сквера на тротуарах укладывают брусчатку

Сквер благоустроят к середине лета. Фото: Юлия Данильченко

В эти дни рабочие активно укладывают брусчатку на тротуарах вокруг Сурского сквера в центре Волгограда. Напомним, ранее там сняли старый асфальт и территорию вблизи общественного пространства отгородили. Горожане долго ждали, когда же там появится нормальное покрытие. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в ближайшее время подрядчик полностью обновит тротуары. Уже уложили более 350 квадратных метров покрытия.

- По тротуару со стороны ул. Мира подрядчик готовит основание под укладку плитки, вдоль Краснознаменской завершается демонтаж старого асфальта. Завершив мощение примыкающих дорожек, специалисты перейдут к обустройству покрытия внутри сквера, - уточнили в администрации города.

Рабочие вернут на месте гранитные парапеты, которые были установлены по периметру сквера. Их приведут в порядок. Благоустройство обещали завершить в середине лета.