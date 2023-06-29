В Волгограде задержанный полицейский-дебошир оказался бомжом

Задержанный оказался не тем, за кого себя выдавал Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградским полицейским удалось найти и задержать нарушителя порядка, который выдавал себя за представителя правоохранительных органов. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

С социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в одежде, схожей с форменным обмундированием полицейских, грубо нарушает общественный порядок на остановке в Центральном районе Волгограда.

Задержанного дебошира доставили в отдел полиции. Им оказался 45-летний мужчина бездомный мужчина. Как оказалось, он не имел никакого отношения к службе в правоохранительных органах.

Мужчина передан работникам специализированного медицинского учреждения.