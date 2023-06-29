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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:20

В Волгограде задержанный полицейский-дебошир оказался бомжом

Никакого отношения к правоохранительным органам мужчина не имел
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Задержанный оказался не тем, за кого себя выдавал

Задержанный оказался не тем, за кого себя выдавал

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградским полицейским удалось найти и задержать нарушителя порядка, который выдавал себя за представителя правоохранительных органов. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

С социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в одежде, схожей с форменным обмундированием полицейских, грубо нарушает общественный порядок на остановке в Центральном районе Волгограда.

Задержанного дебошира доставили в отдел полиции. Им оказался 45-летний мужчина бездомный мужчина. Как оказалось, он не имел никакого отношения к службе в правоохранительных органах.

Мужчина передан работникам специализированного медицинского учреждения.