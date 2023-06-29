Цены на бензин изменились в Волгоградской области

Некоторое топливо даже подешевело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области за неделю подрожали некоторые виды бензина. Разница, конечно, не значительная, но, тем не менее, может расстроить или же, наоборот, порадовать автолюбителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Из хороших новостей - литр топлива автомобильный марки АИ-92 в среднем стоит 46,62 рублей, в то время как неделю назад его стоимость была почти на два рубля больше - 48,58.

А вот за литр топлива АИ-95 автомобилистам сейчас придется заплатить в среднем 54,01 рубля, вместо прежних 53,97. Топливо марки АИ-98 хоть и подорожало, но незначительно – всего на несколько копеек и теперь в среднем стоит 60,9 рубля за литр. Лишь стоимость дизельного топлива осталась неизменной - 56,33 рубля за литр.