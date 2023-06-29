В Волгоградской области 100 млн рублей направят на проведение операций на глазах

Дополнительные средства пойдут на проведение волгоградцам офтальмологических операций. фото: Архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании Волгоградской областной думы 29 июня депутаты приняли закон, по которому будет увеличено финансирование территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Дополнительно будут направлены 100 миллионов рублей, которые пойдут на проведение волгоградцам операций на глазах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Ожидается, что дополнительные средства помогут сократить сроки ожидания операций и обеспечат своевременность хирургического лечения офтальмологических заболеваний. Поправки, которые были внесены в закон, уточняют объем оказания медицинской помощи, критерии ее доступности и качества.

- После внесения изменений обеспечение терпрограммы в текущем году снова увеличится – теперь до 46,8 миллиарда рублей. Корректировки также нацелены на повышение эффективности использования выделяемых на медицину средств, - отметила депутат регионального парламента Наталья Семенова.

Некоторые ранее заложенные деньги, но не используемые, будут направляться на другие виды медицинской помощи. Например, из-за окончания пандемии коронавируса был уменьшен норматив объема тестирования на ковид. Освободившиеся 22 миллиона рублей будут направлены на 6 038 МРТ-исследований, диагностику онкологических заболеваний и подбор противоопухолевой лекарственной терапии.

Кроме того, поправки дополнили территориальную программу оказания бесплатной медпомощи положениями о проведении за счет областного бюджета медико-психологического консультирования, о льготном проезде доноров костного мозга и возможности дистанционных консультаций врача при проведении медицинской реабилитации пациентов.