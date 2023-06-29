В Волгограде родным передали награды погибших в СВО героев

Родным передали медали. Фото: пресс-служба музея-панорамы.

29 июня в музее-панораме «Сталинградская битва» на траурном мероприятии родным военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, передали награды. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, ордена и медали вручил военный комиссар региона Андрей Летунов.

Посмертно наградили орденами и медалями героев, мужественно погибших при исполнении воинского долга - старшину Игоря Брагина, младшего сержанта Виктора Плахотина, младшего сержанта Николая Полторака, младшего сержанта Германа Майсумова, ефрейтора Данилу Казанцева, ефрейтора Дениса Чечнева, рядового Сергея Слепко, рядового Дмитрия Желтова, рядового Илью Куприянова, рядового Темержана Наурзгалиева, добровольца Александра Мошковского.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким погибших защитников.