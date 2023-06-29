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НовостиОбщество29 июня 2023 11:13

В Волгограде вновь пройдет финал конкурса «ТЭФИ-Регион» в 2023 году

Последний раз финал конкурса проводился у нас в 2019 году
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы уже принимали финал "ТЭФИ" и даже неоднократно выигрывали там

Волгоградцы уже принимали финал "ТЭФИ" и даже неоднократно выигрывали там

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Волгоградская область готовится принять во второй раз Всероссийский конкурс ТЭФИ-Регион. Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет уже этой осенью в Волгограде. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

- Волгоградскую область и Всероссийскую государственную телерадиовещательную компанию связывает многолетнее системное конструктивное взаимодействие, - отметил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Бочаров.

Напомним, что прошлый раз конкурс проводился в Волгоградской области осенью 2019 года. Лучших определили по 20 номинациям. Тогда премию получили также и волгоградские телевизионщики.