«Ротор» разгромили на сборах

Фото: архив СК "Ротор"

«Ротор» продолжает подготовку к новому сезону. Волгоградская команда сейчас находится на сборах в Крымске, где провела второй контрольный матч. «Сине-голубые» 29 июня со счетом 1:4 были разгромлены ростовским СКА. Единственный мяч в составе команды из Волгограда забил Ризван Умаров.

Стартовый состав «Ротора» на матч: Николай Нелюбов, Данил Пелих, Сергей Зуйков, Алексей Шумских, Дмитрий Прищепа, Юрий Завезен, Иван Пяткин, игрок на просмотре, Илья Сафронов, Даниил Арсентьев, Ризван Умаров. Во втором тайме на замены вышли Глеб Шильников, Алексей Погудин, Кирилл Донцов, игрок на просмотре, Алихан Шаваев, Данил Шаталов, Кирилл Родионов, игрок на просмотре, Павел Трифонов, Дэвид Бигулаев.

Отметим, ранее в Крымске подопечные Алексея Стукалова со счетом 3:0 обыграли дубль хабаровского СКА. Встреча с ростовской командой стала заключительной для «Ротора» на первом сборе. Футболисты и тренеры вернутся в Волгоград и через несколько дней отправятся на второй сбор в Минск.