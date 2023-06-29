Волгоградке грозит 5 лет тюрьмы за сбитую насмерть на тротуаре пенсионерку

Пенсионерка погибла под колесами иномарки. Фото: областная прокуратура.

26-летней жительнице Волгограда грозит 5 лет тюрьмы за сбитую насмерть 61-летнюю женщину. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, авария произошла в марте этого года в Кировском районе города-героя. В тот день молодая автомобилистка за рулем «Vortex Estina» ехала по улице 64 Армии со стороны Советского в южную часть.

- Женщина отвлеклась на движущийся в среднем ряду в попутном направлении грузовой автомобиль, и, в нарушение ПДД, не снижая скорости движения, резко вывернула руль вправо. В результате указанных действий автомобиль оказался на тротуаре, где в тот момент находилась 61-летняя женщина, - уточнили в областной прокуратуре.

Пенсионерка умерла на месте аварии, врачи даже не успели доехать и оказать первую помощь. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Обвиняемая признала вину и выплатила родным ущерб. Ей предстоит суд.