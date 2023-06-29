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НовостиОбщество29 июня 2023 9:45

На юге Волгограда снесли два аварийных дома

Дома снесли до основания и даже убрали строительный мусор
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
К сносу готовится дом на Веселой Балке

К сносу готовится дом на Веселой Балке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжают ликвидировать старые дома, которые признаны аварийными. Подрядные организации уже снесли аварийные дома №7 по улице Марийской и №6 по улице имени Вучетича в Красноармейском районе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

На Марийской ликвидировали не только здание, но и утилизировали строительный мусор. А вот многоквартирный дом по улице Вучетича подрядчик разобрал, но мусор, образовавшийся в ходе производства, пока вывозят. Согласно условиям контракта после окончания расчистки исполнитель выполнит вертикальную планировку площадки.

Также готовится к сносу дом №7 в поселке Веселая Балка в Кировском районе. Ранее из аварийных домов были переселены порядка 110 человек.