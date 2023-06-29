На новой трассе под Волгоградом в ДТП погибли 2 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером в ДТП в Городищенском районе погибли 2 водителя. Смертельная авария произошла на новом участке трассы А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский». В 21.16 28 июня 42-летний водитель «ВАЗ-2107» выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 48-летнего мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Оба водителя от полученных травм скончались на месте аварии.

Отметим, новый участок трассы А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в обход поселка Максима Горького был открыт осенью прошлого года.