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НовостиПолитика29 июня 2023 9:10

В Урюпинске прощаются с погибшим в СВО преподавателем колледжа Сергеем Куприяновым

Осенью он был призван в Вооруженные Силы в рамках частичной мобилизации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Церемония прощания с погибшим проходит в четверг

Церемония прощания с погибшим проходит в четверг

Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Урюпинск Волгоградской области 29 июня прощаются с Сергеем Куприяновым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 40 лет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, у Сергея Куприянова остались жена, родители и дети.

Мужчина был призван в Вооруженные Силы РФ в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Служил в звании рядового. В ходе специальной военной операции Сергей Куприянов погиб 22 июня. Сегодня его похоронят в хуторе Попов.

Сергею Куприянову было 40 лет. Фото: администрация Урюпинска.

Сергею Куприянову было 40 лет. Фото: администрация Урюпинска.

- Скорбим по поводу гибели нашего земляка, выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, - отметили в администрации Урюпинска.

Сергей Куприянов был выпускником средней школы №7, закончил Урюпинский колледж бизнеса. Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. После армии стал работать в Урюпинском агропромышленном колледже.