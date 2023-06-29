В Урюпинске прощаются с погибшим в СВО преподавателем колледжа Сергеем Куприяновым

Церемония прощания с погибшим проходит в четверг Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Урюпинск Волгоградской области 29 июня прощаются с Сергеем Куприяновым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 40 лет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, у Сергея Куприянова остались жена, родители и дети.

Мужчина был призван в Вооруженные Силы РФ в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Служил в звании рядового. В ходе специальной военной операции Сергей Куприянов погиб 22 июня. Сегодня его похоронят в хуторе Попов.

Сергею Куприянову было 40 лет. Фото: администрация Урюпинска.

- Скорбим по поводу гибели нашего земляка, выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, - отметили в администрации Урюпинска.

Сергей Куприянов был выпускником средней школы №7, закончил Урюпинский колледж бизнеса. Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. После армии стал работать в Урюпинском агропромышленном колледже.