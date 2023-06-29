В Волгограде сел самолет Баку – Москва из-за больного пассажира

Самолет приземлился в Волгограде ночью Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Минувшей ночью, 29 июня, в аэропорту Волгограда произошло незапланированное приземление самолета. В 3.51 экстренно был вынужден сесть «Боинг-737», выполнявший рейс «Аэрофлота» Баку - Москва. На борту самолета одному из пассажиров стало плохо. Поэтому командир воздушного судна принял решение направиться на ближайший аэродром.

После приземления в Волгограде больного пассажира сняли с рейса, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда. В Москву самолет отправился уже без него. Из «Гумрака» в российскую столицу рейс вылетел в 4.59.

По информации облздрава медицинская помощь потребовалась 40-летней женщине. При этом пассажирка отказалась от предложенной госпитализации.