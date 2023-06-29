В Волгограде общественная организация обокрала государство на 180 тысяч рублей

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества с государственными субсидиями. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, общественная организация получила 180 тысяч рулей по программе трудоустройства жителей региона. Руководство должно было принять на работу 7 человек. Документы действительно оформили, но без ведома самих безработных, то есть фиктивно.

- В действительности, как установили следователи, лица, которые якобы были трудоустроены в организацию, безработными не являлись, а их персональные данные были использованы для фиктивного трудоустройства без их согласия, - уточнили в следкоме региона.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В настоящий момент следователи продолжают собирать доказательства.