Жителей Волгоградской области предупредили о смертельном мышином вирусе

Волгоградцев предупредили о вирусе, передающемся мышами Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградцам стоит избегать контактов с грызунами, так как маленькие животные несут большую опасность. Они могут заразить геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая имеет тяжелое клиническое течение вплоть до летального исхода. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе ежегодно регистрируются единичные случаи заболеваемости ГЛПС

Заболеваемость чаще всего происходит весной, летом и осенью. Вирус устойчив и хорошо сохраняется во внешней среде. Его носителями являются грызуны. Заразиться можно воздушно-пылевым путем – вирус попадает в организм человека через дыхательные пути. Это может случиться в начале дачного сезона при уборке на садовых участках и сельскохозяйственных работах. Можно подхватить ГЛПС при употреблении продуктов и воды, которые были заражены выделениями грызунов. Вирус может попасть в организм и после прикосновения с мышами.

- Клинические проявления ГЛПС обусловлены поражением почек. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (чаще 2-3 недели), - отметили в Роспотребнадзоре.

При остром начале болезни температура тела повышается до 38-40 градусов, появляются головная боль, озноб, тошнота, ломота. Затем возникают боли в пояснице, животе, глазных яблоках, снижается острота зрения. Специалисты подчеркивают, в тяжелых случаях может наступить смерть.

Больной человек не опасен для других, он не является источником инфекции. При появлении симптомов геморрагической лихорадки с почечным синдромом нужно срочно обратиться к медикам и сообщить о возможном контакте с грызунами.