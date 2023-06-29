В Волгограде мужчине за взятку федеральному судье дали 4 года тюрьмы

Решение вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 37-летнему мужчине дали 4 года тюрьмы за взятку федеральному судье в размере 600 тысяч рублей, которые осужденный пытался передать через посредника. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, в 2021 году фигурант уголовного дела хотел уйти от ответственности, подкупив служителя Фемиды. Однако преступный замысел не удалось реализовать – взяточника задержали силовики.

Следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ. Несмотря на собранные доказательства, мужчина до последнего отрицал свою причастность к преступлению.

- Центральным районным судом Шмадченко признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 50 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Осужденный пытался оспорить приговор, но ему не удалось. Решение вступило в силу.