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НовостиОбщество29 июня 2023 7:14

Турция, Черное море, Алтай: жители Волгограда рассказали, где хотели бы провести отпуск

Волгоградцы назвали идеальные места для летнего отпуска
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
13% волгоградцев хотят в отпуске отправиться за границу

13% волгоградцев хотят в отпуске отправиться за границу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди еще 2 летних месяца, поэтому у волгоградцев есть много времени, чтобы съездить на отдых. У жителей Волгоградской области поинтересовались, какие места они считают идеальными для летнего отпуска.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru, 42% жителей региона хотят отправиться в путешествие по России, 16% участников опроса планируют пикники, походы и поездки недалеко от дома. 13% волгоградцев поедут за границу, 9% займутся в отпуске делами, по 6% будут сидеть дома или уедут на дачу. 5% респондентов в отпуске думают взять подработку.

Среди тех, кто планирует поездку, лучшим направлением для летнего отдыха считают курорты Краснодарского края. Их выбрали 33% опрошенных волгоградцев. По 11% высказались за Крым и Санкт-Петербург, 6% - за Алтайский край, по 5% - за Москву и Ставропольский край. Из тех, кто выбирает отдых за границей, большинство предпочли бы отправиться в Турцию, также в пятерку вошли Абхазия, Италия, Таиланд и Вьетнам.