В Волгограде вместо трамваев до Жилгородка пустят бесплатный автобус №65к

Общественный городской транспорт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 3 июля 2023 года в Дзержинском районе запустят компенсационный автобус №65к из-за ремонта на теплосетях на улице Землячки. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-героя, проезд будет бесплатный. Общественный транспорт будет ходить в будние дни с 7.00 до 19.00 часов от улицы Хорошева до Жилгородка.

- Продолжает работать горячая линия по вопросам транспортного обслуживания населения. Свои предложения и пожелания волгоградцы могут круглосуточно направить операторам по номеру телефона: 23-31-60, - напомнили горожанам.

Автомобилистам напоминают, что с 30 июня по 9 июля ограничат движение машин по Землячке от проспекта Жукова до бульвара 30-летия Победы.

Добавим, что для пассажиров курсируют маршруты №65 «Ул. Тулака - Жилгородок», №85 «Родниковая Долина - Жилгородок» и усиленным троллейбусным маршрутом №10а «Ул. Грамши - Жилгородок».