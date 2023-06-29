В Волгограде на мосту через Волгу образовалась пробка из-за сужения дороги

На мосту через Волгу в четверг образовалась пробка. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 29 июня на мосту через Волгу перед въездом в Волгоград возник автомобильный затор. Водители потеряли не мало времени, чтобы добраться до города. Всеми виной дорожные работы. В четверг начался ремонт проезжей части в месте автоматической системы весогабаритного контроля рядом с постом ДПС. Была сужена проезжая часть, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе. Работы привели к пробке.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Затор растянулся на несколько километров со стороны Волго-Ахтубинской поймы. Даже в после девяти часов утра он превышает 2 километра. Многие жители Краснослободска и Волжского, работающие в Волгограде, опоздали на работу.

На какое время была сужена проезжая часть перед мостом через Волгу и сколько продлятся дорожные работы, не уточняется.