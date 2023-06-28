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НовостиОбщество28 июня 2023 15:19

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО старшим лейтенантом

Бойца похоронят на родине, в Светлоярском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ярослав Рогачев находился на фронте с начала СВО

Ярослав Рогачев находился на фронте с начала СВО

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 28 июня, в поселке Нариман Светлоярского района Волгоградской области похоронили 29-летнего Ярослава Рогачева. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции в звании старшего лейтенанта. Об этом сообщили в администрации сельского поселения.

Ярослав рос в Красноармейском районе Волгограда. У него остались жена и маленькая дочка. Был на территории проведения специальной военной операции с первых дней ее начала. Погибший офицер посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронили военнослужащего на Наримановском кладбище. «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Рогачева.