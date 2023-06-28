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НовостиПолитика28 июня 2023 15:06

В администрации Волгоградской области один из комитетов лишился председателя

Свою должность оставила руководитель облпромторга и ТЭК Наталья Стерльцова
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Наталья Стрельцова возглавляла комитет с февраля 2020 года

Наталья Стрельцова возглавляла комитет с февраля 2020 года

Фото: Эдуард Пальгунов

28 июня в администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Должность председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса покинула Наталья Стрельцова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации региона. Причины увольнения не сообщаются.

Временным руководителем облпромторга и ТЭК был назначен Алексей Цалко, который ранее работал в комитете заместителем председателя.

Отметим, Наталья Стрельцова возглавляла региональный комитет с февраля 2020 года.