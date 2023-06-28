В администрации Волгоградской области один из комитетов лишился председателя

Наталья Стрельцова возглавляла комитет с февраля 2020 года Фото: Эдуард Пальгунов

28 июня в администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Должность председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса покинула Наталья Стрельцова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации региона. Причины увольнения не сообщаются.

Временным руководителем облпромторга и ТЭК был назначен Алексей Цалко, который ранее работал в комитете заместителем председателя.

Отметим, Наталья Стрельцова возглавляла региональный комитет с февраля 2020 года.