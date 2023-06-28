В Волгограде КАМАЗ на полной скорости протаранил «Ладу Гранту»

Момент столкновения на перекрестке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28 июня камеры наружного видеонаблюдения засняли аварию в Дзержинском районе Волгограда, а именно момент столкновения КАМАЗа и «Лады Гранты». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в обеденный час на улице Землячки.

- 49-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Землячки со стороны проспекта Дорожников в сторону улицы Исторической, на пересечении с бульваром 30 Лет Победы допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Грантой», - уточнили в полиции региона.

К счастью, обошлось без пострадавших, но волгоградских автомобилистов призывают соблюдать ПДД и быть вежливыми на дороге.